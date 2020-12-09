«Где будет ярко, там и он». В Красноярке обокрали магазин фейерверков

Фото: vk.com/kraschp

В ночь с 7 на 8 декабря, около трех часов, неизвестные взломали магазин фейерверков по адресу Терешковой 4/1, возле ТЦ «Роща» Хозяин павильона разместил фото, видео в социальных сетях и обратился за помощью к красноярцам: «Прошу помощи в поиске информации! Если кто-то узнал этот «узкий носик» или что-то мог видеть, то дайте знать. За полезную информацию в поимке обещаю вознаграждение».

Эту информацию уже просмотрели более 32 тысяч человек, началось бурное обсуждение: «Ну к новому году черт готовится, че вы жадные-то такие», «Где будет ярко там он».

Также одни пользователи отметили, что «толково, со знанием дела, это либо охранник либо полицейский , те, кто может знать и систему охраны, и какой товар нужен». Другие не согласились: «хватали все подряд, больше сломали, чем унесли».

И, конечно, порадовались, что грабители попались некурящие, а то могли бы и поджечь: «как обычно - немножко тревожно в Роще. Могли и поджечь - тогда бы весь Советский район проснулся бы в своих кроватках».