В Красноярске детей учат ездить на собаках

Фото: "Роев ручей".

Первые группы детей уже набраны, занятия проходят в «Роевом ручье». Напомним, «Роев ручей» - чемпион по ездовому спорту на собачьих упряжках Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и является экспертом по подготовке трассы, экипировке и организации различных форматов участия со своими питомцами в крупных событиях.

Очень важно, что практические занятия составляют 70% от общего времени всего курса и проходят на специальной оборудованной таежной трассе, что позволит ребятам, живущим в городе, проводить большое количество времени на свежем воздухе, занимаясь кинологическим спортом, в тесном контакте и общении с животным.

Будущие каюры в течение 5-ти месяцев под руководством лучших тренеров и мастеров будут осваивать навыки общения с самоедскими собаками, сибирскими хаски и ездовыми метисами, азы ездового спорта (гонки со спортивными собаками), получат первичные кинологические и ветеринарные знания и конечно, массу положительных эмоций от общения с животными. Большинство собак «Роева ручья» – это «оптимисты» - сангвиники, любящие общение и активные игры на свежем воздухе.

Пока набрали 2 тестовые группы по 10 человек, в дальнейшем планируют делать новые наборы, в том числе и через соцсети. Берут в каюры детей старше 12 лет. Занятия бесплатные.