В гости в маске: Роспотребнадзор рассказал, как встретить Новый год в пандемию

Роспотребнадзор рассказал, как встретить Новый год в пандемию. Фото: Мария ЛЕНЦ

В гости идем в масках, а лучше вообще не идем… Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как встретить безопасный Новый год в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее было решено: отменить в Красноярске все массовые гуляния при открытии елок и ледовых городков, чтобы минимизировать риск заражения.

А как лучше отметить Новый год? Нужно провести его в кругу семьи, можно на свежем воздухе – на даче.

Лучше придерживаться простых правил:

- Не посещать мероприятия, организованные в закрытых помещениях;

- Везде соблюдать дистанцию – не меньше полутора-двух метров друг от друга;

- Избегать массовых скоплений людей, даже на свежем воздухе;

- По возможности нужно ограничить контакты: меньше ходить в гости и приглашать к себе;

- Если решили посетить родных, не забудьте надеть защитные маски, если встречаетесь в местах, где вероятна передача инфекции (торговых центрах и так далее);

- Отложите поездки за рубеж. Учитывайте, что эпидемиологическая обстановка может измениться – границы закроют, и вы рискуете застрять в чужой стране.

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