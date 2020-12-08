Водитель BMW в Красноярске сбил полицейского за просьбу надеть маску. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водитель BMW наехал на полицейского в ответ на требование надеть защитную маску. Об этом сообщил newslab со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Все произошло в пятницу, 27 ноября, неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Планета». Сотрудники ППС, проводя рейд, увидели на парковке мужчину без маски. Тогда как сейчас это запрещено: согласно указу губернатора, защитную маску нужно носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на парковках.

Мужчину попросили предъявить документы. Тот объяснил: они остались в машине. Когда полицейские вместе с ним подошли к иномарке, нарушитель решил сбежать. Запрыгнул в салон, дал по газам. Но при попытке скрыться задним ходом сбил полицейского – сотрудник получил легкие травмы.

В конце концов, нарушителя задержали. Полиция проводит проверку ЧП. Только за несоблюдение масочного режима жителя Красноярска может ждать штраф – до 30 тысяч рублей.