«Лицо разбито, ужас»: 9-летний мальчик шагнул под колеса в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице Рейдовой в Красноярске под колеса машины попал 9-летний ребенок. Об этом рассказали в паблике ЧП – Красноярск очевидцы.

По их словам, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, тогда как переход был метрах в 100. Появился на дороге неожиданно, так что вовремя отреагировать водитель не успел. После наезда пострадавшего с травмами увезли в больницу. «Лицо разбито в кровь, ужас», - говорят прохожие.

В соцсетях обсуждают, кто виноват в том, что произошло. Одни обвиняют родителей, не научивших школьника переходить проезжую часть, другие - водителя.

- Дети есть дети, - заключают третьи. – В полной мере контролировать себя не могут, поэтому какая на них ответственность? Водителю надо всегда помнить, что из-за угла, из-за любой машины может выскочить ребенок.

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