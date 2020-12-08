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Спорт

Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России

Поздравляем!
Ася ЖУКОВА
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Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России.

Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России.

Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России по сноуборду. Об этом стало известно буквально только что, спортсмен поделился видео в своих сторис (в инстаграме).

На кадрах видно: первой Николая поздравляет его недавно родившаяся дочка. Он не скрывает эмоций: Подхватывает малышку на руки, кричит: «Победа!».

Напомним, Николай долго восстанавливался после серьезной травмы, полученной на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м. Два года шел к тому, чтобы вернуться, снова встать на сноуборд, признавался спортсмен.

Первые старты после травмы пришлись на март 2020-го – тогда он выиграл серебро этапа Кубка России. И вот – новый успех. Поздравляем!

ДОСЬЕ СПОРТСМЕНА

Дата рождения: 23 октября 1991 года.

Место рождения: Красноярск, Красноярский край.

Рост: 1,8 м.

Вес: 83 кг.

Достижения:

- серебряный призер Олимпийских игр в Сочи (2014) - бордеркросс;

- серебряный призер Всемирной зимней универсиады (2013);

- чемпион России (2013);

- чемпион мира среди юниоров (2010).

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