Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России.

Красноярский олимпиец Николай Олюнин завоевал Кубок России по сноуборду. Об этом стало известно буквально только что, спортсмен поделился видео в своих сторис (в инстаграме).

На кадрах видно: первой Николая поздравляет его недавно родившаяся дочка. Он не скрывает эмоций: Подхватывает малышку на руки, кричит: «Победа!».

Напомним, Николай долго восстанавливался после серьезной травмы, полученной на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м. Два года шел к тому, чтобы вернуться, снова встать на сноуборд, признавался спортсмен.

Первые старты после травмы пришлись на март 2020-го – тогда он выиграл серебро этапа Кубка России. И вот – новый успех. Поздравляем!

ДОСЬЕ СПОРТСМЕНА

Дата рождения: 23 октября 1991 года.

Место рождения: Красноярск, Красноярский край.

Рост: 1,8 м.

Вес: 83 кг.

Достижения:

- серебряный призер Олимпийских игр в Сочи (2014) - бордеркросс;

- серебряный призер Всемирной зимней универсиады (2013);

- чемпион России (2013);

- чемпион мира среди юниоров (2010).

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