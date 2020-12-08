В парке Железногорска объявился похититель белок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В парке имени Кирова в Железногорске (Красноярский край) завелся похититель белок. Об этом рассказали в официальном паблике площадки.

«Помогите! – говорится в сообщении. – В парке воруют белок. Один из посетителей отлавливает их. Если вы стали свидетелем данного происшествия, просим позвонить вас 8 (3919) 75-36-63 или 75-23-24».

- Дожили, теперь воруют и белок, - комментируют в соцсетях.

- Зачем они ему? Ест?

- Может, шубу жене на Новый год собирает.

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