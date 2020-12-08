Убегая от полиции, водитель BMW повредил три машины в Красноярске. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В Красноярске водитель BMW, пытаясь скрыться от полиции, разбил на парковке три автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Все произошло 4 декабря на Коломенской,23 А. Дорожные полицейские обратили внимание на двигавшуюся по дороге иномарке, хотели ее остановить. Но, заметив их, 32-летний мужчина за рулем BMW неожиданно впал в панику. Сначала дал по газам, в итоге повредил сразу три стоящие неподалеку машины. Затем выскочил из своего авто и кинулся наутек.

Но вскоре полицейские установили личность водителя, задержали его. Оказалось, он был лишен прав. На нарушителя составили несколько административных материалов – за управление авто без прав, неповиновение полицейским и оставление места ДТП.

Накануне, 7 декабря, Ленинский районный суд назначил нарушителю наказание – 26 суток ареста. Плюс еще 15 суток ему грозит за бегство с места аварии.