ВТБ в Красноярском крае и Хакасии утроил объем безбумажных операций в своих офисах

С начала года ВТБ в три раза нарастил долю операций, оформляемых клиентами в электронном формате (без бумаги) в офисах банка. На сегодняшний день она составляет более 50% среди самых востребованных услуг в сети. В Красноярском крае и Республике Хакасия банк с начала года также нарастил долю безбумажных операций в три раза, на текущий момент она составляет 44%. До конца 2021 года ВТБ планирует увеличить этот показатель до 100%.

В этом году клиенты ВТБ, выбравшие функционал цифрового подписания документов в офисе, оформили 4 млн договоров, сэкономив более 20 млн листов бумаги весом 100 тонн. Таким образом, использование безбумажной технологии позволило спасти около 2 тысяч деревьев.

Сегодня сервис цифрового подписания документов доступен в рамках 24 самых востребованных типах операций. Более 70% клиентов оформляют таким способом кредитную карту и 63% - кредит наличными. Свыше 40% приходится на электронное подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг, от 30% - на открытие счета. Возможность удаленного обслуживания с использованием безбумажной технологии появилась и у клиентов сегмента «Прайм» и «Привилегия».