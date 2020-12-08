Цветение Абаканской протоки в Красноярске объяснили медленным течением. Фото: СФУ.

Цветение Абаканской протоки в Красноярске объяснили медленным течением. К такому выводу пришли ученые СФУ после двухлетнего изучения экосистемы.

Напомним, в ближайшие годы протоку предполагается очистить от водорослей, причем работы уже начались.

К сведению, цветение воды в реке связано с размножением водорослей, со временем оно делает водоем непригодным как для отдыха людей, так и для жизни обитателей экосистемы.

К тому же верховье протоки перекрыто дамбой. Вдобавок сюда поступают подогретые воды ТЭЦ, а также работает рыборазводное хозяйство. Каждая из факторов (или их комплекс) может быть причиной цветения воды.

И все же главное – это снижение проточности. Оно приводит к тому, что экосистема реки приближается по своим свойствам к озерной. Где выход? Если увеличить проток воды, резко упадет ее температура на участке, который используется как пляж. Значит, надо найти баланс между скоростью протока, качеством и температурой воды, заключает профессор СФУ Михаил Гладышев.

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