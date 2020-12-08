«Я вижу свое будущее здесь»: итальянский волонтер из Красноярска подал заявление на гражданство РФ

Валерио в музее-усадьбе Сурикова в Красноярске. Фото: соцсети.

- Я вижу свое будущее здесь, - признается итальянец Валерио Занетти. Живущий в Красноярске уже 8 лет педагог и волонтер подал заявление на получение российского гражданства.

Напомним, несколько дней назад – 5 декабря – на встрече добровольцев с президентом Владимиром Путиным – Валерио рассказал, что хочет быть гражданином России.

Здесь, в Сибири, он преподает иностранные языки. А, когда началась пандемия коронавируса, стал волонтером. Вместе с другими доставляет продукты и медикаменты нуждающимся.

Как выяснилось, ему пошли на встречу. И во вторник, 8 декабря, заявление Валерио было принято, прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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После того, как стало известно, что 5 декабря на встрече волонтеров с президентом России красноярский итальянец Валерио Занетти сделал тонкий намек на то, что хотел бы получить российское гражданство, мы решили познакомиться с ним поближе (подробнее).