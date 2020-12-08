Светящиеся деревья теперь появились и на красноярских набережных. Фото: паблик Город Красноярск.

Светящиеся деревья впервые установили на обеих набережных Красноярска. Об сообщили в официальном паблике мэрии.

Так что в преддверии Нового года прогуливающиеся по Центральной или Ярыгинской набережной горожане уже могут сделать эффектные праздничные снимки.

Напомним, в первый раз светящиеся деревья появились в центре Красноярска – в сквере на Дзержинского. А совсем скоро такие же поставят на правобережье, они украсят недавно открывшийся променаде на Красрабе.

Выглядят эффектно. Фото: паблик Город Красноярск.

К слову, остальная новогодняя иллюминация в городе начнет работать 18 декабря, пообещал глава Красноярска Сергей Еремин.

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Для многих красноярцев это стало приятной неожиданностью. Вот так идешь по центру города, когда уже стемнело. Заворачиваешь на улицу Дзержинского, а тут – такая сияющая красота. Неужели в Красноярск вернулись светящиеся деревья?! (подробнее).