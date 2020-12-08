«Один смог позвонить маме из багажника»: двух подростков похитили в Красноярском крае

Трое подозреваемых взяты под арест. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧП в городе Назарово Красноярского края: трех человек подозревают в похищении подростков 17 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Вот версия следствия: вечером 23 октября двое жителей Назарово, обоим по 18 лет, вместе со знакомым, 31-летним мужчиной из Ачинска, будучи пьяными, выманили на улицу двоих подростков. Под надуманным предлогом – разузнать об общем приятеле, который якобы распространял наркотики.

Когда те вышли, их тоже начали обвинять в торговле запрещенными веществами. Возникла ссора, а затем и драка, в которую вмешался случайный свидетель, проезжающий мимо на своем авто житель Ачинска.

В конце концов, подозреваемым удалось отнять у подростков телефоны и затащить обоих в машину. Их привезли на берег реки Старицы, там засунули в багажник, а потом поехали в деревню Верхняя Чулымка.

В какой-то момент один из похищенных чудом сумел связаться с матерью (видимо, ухитрился вернуть себе телефон) и сообщить, где они. Женщина кинулась туда и на своей машине перегородила дорогу похитителям сына.

В результате троих подозреваемых скрутили, сейчас они под арестом, а сообщник – под подпиской о невыезде.