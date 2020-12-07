В Красноярске гендиректора управляющей компании подозревают в краже 100 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске генерального директора одной из управляющих компаний (теперь уже бывшего гендиректора) подозревают в присвоении огромной суммы – более 100 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Занимаются этим резонансным делом сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции краевой полиции.

Предварительно установлено, что управляющая компания имела договор на поставку электрической энергии на нужды многоквартирных жилых домов. Однако в период с сентября 2016 по сентябрь 2019 года 44-летняя подозреваемая перечисляла не всю сумму за оплату ресурсов, а лишь ее часть. Денежные средства, полученные от более чем 2 тысячи квартир, подозреваемая потратила на цели, которые никак не связаны с исполнением условий контракта. В том числе потратила их в пользу третьих лиц. Итого - более 100 миллионов рублей.

Уголовное дело было заведено по части 4 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.