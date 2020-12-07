В Красноярске дистанционное обучение завершилось для учеников 9 и 11 классов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дистанционное обучение завершилось для учеников 9 и 11 классов. Почти 15 тысяч школьников вернулись в школы за парты. Как пояснили в управлении образования города, такое решение было принято на основе рекомендаций регионального минобра. Таким образом, на удаленке теперь остаются только ученики 5 – 8 и 10 классов.

В школах уже составлено индивидуальное расписание. Каждый класс приходит к определенному времени, действует кабинетная система, когда в классы приходят педагоги, а не ученики. Это должно снизить число контактов между детьми. И плюс полное соблюдение санитарных мер.

Татьяна Ситдикова, руководитель главного управления образования Красноярска, прокомментировала:

- Для введения дистанционной формы обучения были и есть основания. В первую очередь, это рост заболеваемости среди детей и педагогов-предметников, которые находятся в основной группе риска. Они проводят уроки во многих классах, а значит, - очень много контактов. Что касается 9-х и 11-х классов, то теперь будет введен формат смешанного обучения: некоторое количество дней – онлайн, некоторое – оффлайн. В каждой школе индивидуально, в соответствии с образовательной программой, с учетом возможностей детей определят формы обучения.