ВТБ представляет новый интернет-банк ВТБ Онлайн

Фото: ВТБ

ВТБ упростил вход в интернет-банк: клиентам не нужно запоминать логин и пароль, теперь они смогут зайти в web-версию ВТБ Онлайн по QR-коду. Сервис появился в обновленном интернет-банке, который доступен пользователям с 7 декабря.

Вход в интернет-банк ВТБ теперь возможен по номеру телефона и QR-коду. Для этого нужно отсканировать его через обновленное мобильное приложение ВТБ Онлайн (версии 15.0 и выше). На главном экране моментально отражаются последние сохраненные данные, а балансы по картам и счетам обновляются сразу после проведения переводов, платежей и других операций. Переход между страницами занимает 1 секунду. Доступ в интернет-банк стал круглосуточным даже во время технических работ.

В новой web-версии появилось более 25 новых функций, в числе которых - оплата штрафов ГИБДД с возможностью просмотреть фотографию и место нарушения, пакетная оплата счетов, настройки лимитов, мгновенные переводы на карты и обновленный раздел «Бонусы».

Значительно упрощена навигация. Находясь на любой странице, пользователь может видеть в меню слева все доступные средства, а также список своих счетов, карт и других продуктов. Реализован быстрый доступ с главной страницы к истории операций, шаблонам и обмену валют. Изменились разделы в верхнем меню, куда вынесены платежи, переводы, продукты, услуги и заказ справок.

Интернет-банк стал еще более безопасным: внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов.