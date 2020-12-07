Красноярцев ждут на «Рождественской ярмарке»

Фото: Красноярская ярмарка.

«Рождественская ярмарка», как обычно, дает старт праздничному новогоднему марафону в Красноярске. В программе ежедневные розыгрыши от спонсоров по входным билетам, развлекательные конкурсы, выступления творческих коллективов.

В детском конкурсе костюмов «Ах, карнавал!» могут участвовать ребятишки любого возраста, победителей будут выбирать в различных номинациях. Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить организационный взнос.

Также нужна регистрация в конкурсе «Мама, папа, Я – рождественская семья», который пройдет 12 декабря. В команде должно быть три человека (мама, папа и ребенок в возрасте от 4 до 6 лет).

С подробными правилами участия в конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте «Красноярской ярмарки».

Еще одна особенность «Рождественской ярмарки» - возможность подготовиться к Новому году: будут елки, елочные и декоративные украшения для дома, сувениры и подарки от хендмейд-мастеров со всей России и, конечно, Красноярского края.

Конкретно

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

10-14 декабря с 10.00 до 19.00

Билеты: 100 рублей (чт., пт., пн.),150 рублей (сб., вс.), 50 рублей детям с 10 до 14 лет и пенсионерам, детям до 10 лет — вход свободный.