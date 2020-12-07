На федеральных дорогах Красноярского края установлены скрытые патрули. Фото: ГИБДД

На федеральных дорогах Красноярского края установлены скрытые патрули ДПС. Они контролируют скоростной режим большегрузов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края. Так, на трассе Р255 «Сибирь» в Боготольком районе за несколько часов работы было пресечено 6 нарушений скоростного режима и 1 нарушение режима труда и отдыха водителя.

- Патрульный автомобиль гражданского исполнения выставлялся в местах, наиболее опасных для движения грузовиков, превышающих установленный скоростной режим. В беседе с нарушителями многотонной техники выяснилось, что они забывают о том, что по дороге должны двигаться со скоростью не более 70 км/час, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, водители большегрузных автомобилей зачастую не держат между собой дистанцию, идут плотным потоком друг за другом, медленно. Тем самым не позволяют легковым автомобилям обогнать и вклиниться между собой. В результате порой образуются многокилометровые пробки.

Безусловно, что камеры фиксации нарушений имеют огромную важность для предотвращения опасных нарушений, но скрытые патрули позволяют вести негласный контроль за всем транспортным потоком, вычленяя из него агрессивных водителей.