В Красноярском крае заведующая детсадом за три года причинила ущерб на 260 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе заведующая детским садом, уточним – уже бывшая, нанесла бюджету ущерб на 260 тысяч рублей. Уголовное дело расследовал следком, дело с обвинительным заключением уже передано в суд на рассмотрение. А обвиняется она по 12 эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

Вот что известно об этой истории. По версии следствия 37-летняя руководитель Белоярского детского сада решила улучшить свое материальное положение В период с 2016 по 2019 год она фиктивно трудоустроила в свое учреждение родственницу и еще нескольких знакомых женщин, которые фактически свои трудовые обязанности не выполняли. Но зато получали зарплату и переводили ее заведующей.Деньги, которые выделяла на оплату труда работникам бюджетной сферы администрация Ачинского района, обвиняемая тратила по своему личному усмотрению и отнюдь не на нужды садика.