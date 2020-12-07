В Красноярском крае наградили производителей лучших продовольственных товаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершился традиционный конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». В этом году мероприятие прошло в 24 раз. Участие в нем приняли 37 региональных предприятий агропромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей. На суд жюри конкурса было представлено 277 образцов пищевой продукции по 34 номинациям. Многие из них хорошо известны жителям краевого центра.

В номинации «Хлеб из пшеничной муки» лучшим признан тостовый хлеб компании «Ярхлеб» Красноярска. Лучшее молоко производит «Саянмолоко» Шушенского района, лучшую сметану – «Солгон» Ужурского района, лучшее коровье масло – «СХП «Дары Малиновки», а сыр и сосиски – «Искра» Ужурского района. Лучшая вареная колбаса у «Назаровского», мясные полуфабрикаты у «Трэнэкс» Шарыповского района, рыбные пресервы у «Авангард» из Красноярска. Самый вкусный мармелад делают на Минусинской кондитерской фабрике, а шоколадные конфеты – на «Красконе». И так далее.

- Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае развивается динамично: к уровню прошлого года плюс 3%. Увеличиваются объемы выработки практически всех видов молочных продуктов, мяса, муки, макарон. Почти в 8 раз за последние 6 лет выросло производство крупы. За 3 года доля местных продуктов в магазинах края составила около 20%, по некоторым позициям – до 45%. Раньше мы о таком присутствии наших товаров на продовольственном рынке края могли только мечтать, - рассказал министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.