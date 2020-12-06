Житель Норильска попросил племянника о помощи и лишился более 100 тысяч рублей

Мужчина воспользовался картой дяди и потратит все его деньги на себя Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Кайеркана предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета своего дяди. Об этом сообщили в краевой полиции.

63-летний мужчина сам написал заявление в дежурную часть на своего ушлого родственника. Он рассказал, что когда приболел, то ему стало трудно ходить в магазин, аптеку и оплачивать «коммуналку». Тогда он попросил помочь близких людей. Откликнулся племянник. Он взял у дяди банковскую карту и больше не вернул.

- Он расплачивался полученной картой за собственные покупки до тех пор, пока потерпевший ее не заблокировал, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД Красноярского края. - За это время он похитил с банковского счета пенсионера более 115 тысяч рублей.

Деньги он тратил на продукты, но только для себя, купил сотовый телефон и даже онлайн-игру. После обращения пенсионера, следователи возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража». «Помощнику» грозит до шести лет. Материалы дела уже направлены в суд.