Несмотря на запрет, красноярцы массово катаются на плюшках в парке «Гремячая грива»

Посетители парка продолжают массово кататься по склонам на санках и плюшках Фото: vk.com/grivapark

Администрация парка «Гремячая грива» еще в ноябре обратилась в красноярцам, чтобы те не использовали санки, ледянки и плюшки для катания с местных склонов. Дело в том, что это место не предназначено для подобных развлечений. В результате «покатушек» на пешеходных дорожках образуется накат, что очень опасно для самих посетителей.

- Ведь случайно можно влететь в дерево, столкнуться с пешеходом или лыжником, - предупреждала управляющая эко-парка Ксения Кацер. - Такие случаи, к сожалению, уже были. Надеемся, что горожане услышат нас и будут соблюдать правила.

Увы, не услышали…

- Сегодня были в районе второй сопки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка София. - И что? Народ опять массово идет в парк с плюшками и ледянками, раскатывает тропинки. Там и так склоны, стараешься не поскользнуться, а после такого - вообще каток. Прут с ледянками на маркированные тропы. Понятно, семьи с детьми. Родители не чем не отказывают «дитачкам». И что им за дело, если потом кто-нибудь сломает ногу на раскатанной ими тропе?!

Как еще администрация парка планирует бороться с нарушителями? Пока этот вопрос решается.

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