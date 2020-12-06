Жительница Ачинска оформила несколько кредитов, чтобы перевести более 700 тысяч мошенникам

Сейчас мошенник ищут Фото: Мария ЛЕНЦ

63-летнюю жительницу Ачинска мошенники обманули на крупную сумму. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что некто оформил кредит на ее имя. Этот договор еще можно аннулировать, но для этого нужно внести на указанный счет 755 тысяч рублей. «Они вернутся вам на карту», - пообещал «специалист». Откуда у пенсионерки такие деньги? Пошла по банкам оформлять кредиты. И весьма успешно. Набрав нужную сумму, перевела ее на счет, указанный мошенником.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество». Они в очередной раз обратились к жителям края:

- Призываем граждан быть более бдительными. При любых подозрительных звонках прерывайте разговор. Если вы попались на уловки мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру «102».