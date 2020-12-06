В Красноярске прохожий сорвал украшения с 73-летней женщины

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 40-летнему мужчине грозит до 7 лет за серию уличных грабежей.

В середине июля 2020 года в дежурную часть с заявлениями обратились сразу две женщины 73 и 46 лет. Обе рассказали, что вечером на улице на них напал незнакомец, который похитил их золотые цепочки.

- Общий ущерб составил свыше 60 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Полицейские со слов заявительниц составили описание внешности предполагаемого злоумышленника, установили его личность и задержали.

Выяснилось, что 40-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. После освобождения придумал схему «заработка», по которой и действовал. Во всех случаях его жертвами становились женщины. Прямо на улице он резко хватал прохожую одной рукой за плечо, другой же в это время срывал золотые украшения. Похищенное перепродавал, а сам потом жил на эти деньги.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье мужчины 161 (Грабеж) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Свердловский районный суд вынесет ему приговор.