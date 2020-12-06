Большая, средняя и маленькая: в Ленинском районе Красноярска будет три горки возле новогодней елки

Новогодняя елка будет, а вот праздничный концерт не состоится Фото: администрация города

В администрации города рассказали и показали, как будет выглядеть новогодний городок в Ленинском районе. Уже традиционно главной праздничной площадкой станет территория перед ДК им. 1 Мая. Здесь установят большую елку в 23 метра высотой и ледовый городок.

Новогоднего концерта в этом году из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но можно будет полюбоваться на сказочный сибирский лес из ледовых скульптур. В этом году ледовый городок решили оформить так - «Красноярск – душа и сила Сибири».

Будет много ледяных скульптур Фото: администрация города

- В центральной части площади будут расположены большие композиции из ледяных фигур, главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка и основные достопримечательности города — красноярский Биг-Бен и часовня Параскевы Пятницы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе мэрии. - Для детей будут подготовлены три горки – большая, средняя и маленькая, рядом с главной елкой построят лабиринт. А по периметру площади установят цветовые пушки и развесят гирлянды.

А это будет фотозона Фото: администрация города

Добавим, что в этом году впервые на променаде на Красрабе появятся светящиеся уличные деревья.

КСТАТИ

Помимо главной новогодней красавицы, в Ленинском районе более 20 праздничных елок появится на территориях жилых домов. Организовать праздник во дворах предстоит управляющим компаниям и ТСЖ.