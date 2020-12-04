В Красноярске в Железнодорожном районе опять поработали вандалы Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова вандалы поработали в Красноярске. На сей раз пострадал сквер в Железнодорожном районе, на Железнодорожников, 10. «Не прошло и двух месяцев после завершения благоустройства нового сквера, как там уже случилось два неприятных инцидента по вине некоторых недобросовестных жителей района» - появилось сообщение в паблике района во ВКонтакте.

Сначала неизвестные вскрыли электрощиток и повредили освещение. Мастера, приехавшие на место, быстро исправили ситуацию, но осадочек, как говорится, остался. А второй случай произошел на днях. Один из жителей гулял в сквере с ребенком. Тот сначала потоптался по земле, потом в грязной обуви забрался на лавочку и оставил на ней свои следы. А когда другие сделали мужчине замечание, он грубо ответил: «Что хочу, то и делаю».

Администрация Железнодорожного района, все Красноярска просит горожан не оставаться равнодушными к подобным проявлениям. Вандализм у нас случается постоянно и страдают именно общественные пространства – скверы, спортивные площадки.