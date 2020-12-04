В Красноярске в БСМП обновили 175 компьютеров. Фото: пресс-служба БСМП

В Красноярске в Больнице скорой медицинской помощи обновляют цифровую технику. Туда привезли 175 новых компьютеров, 23 из них оснащены web-камерами для проведения видеоселекторов. Закуплено также 50 принтеров, 43 многофункциональных устройств (МФУ) и инфраструктурный сервер для работы в системе qMS. Новая оргтехника позволит освободить врачей от бумажной работы, обеспечить информационную безопасность медучреждения, - рассказали в краевом минздраве.

Поступление ещё одной партии МФУ и компьютеров, оснащенных видеокамерами, ожидается к концу года. На покупку оргтехники было выделено более 22 миллиона рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что БСМП участвует в программе по созданию единого цифрового контура медучреждений, которая действует в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В числе мероприятий – внедрение электронного документооборота между медицинской организациями, создание региональных информационных систем, обеспечение доступа жителей края к сервисам личного кабинета пациента на портале госуслуг. В этом году 124 краевых медучреждений получают новые компьютеры, 44 отделения скорой медицинской помощи в районах внедрят единую систему вызовов