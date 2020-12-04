Жители Сибири остаются без электроэнергии по вине лесорубов

Действия «черных» лесорубов могут повредить ЛЭП и вызвать нарушения в электроснабжении. Фото: Россети

Компания «Россети Сибирь» напоминает, что запрещено заготавливать древесину на участках, расположенных в охранных зонах ЛЭП или примыкающих к ним. Нельзя использовать опоры в качестве «якорей» при вытягивании застрявшего транспорта. Эти действия могут вызвать нарушения в электроснабжении, а также угрожать здоровью и жизни людей.

Так, за 10 месяцев 2020 года из-за незаконной рубки леса на территории Сибири произошло 46 нарушений электроснабжения потребителей.

В середине ноября в Бурятии отключилась линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. Энергетикам пришлось пешком по тайге обойти почти 80 километров линии в поисках места повреждения. Оказалось, что линия повреждена упавшим на провода деревом из внеохранной зоны ЛЭП. Из-за действий «черных» лесорубов в двух районах – Баргузинском и Курумканском – не было электроэнергии. Энергетикам пришлось снимать с проводов поваленное дерево, а чтобы скорее ликвидировать нарушение, подняли еще и дополнительные бригады со спецтехникой. В восстановительных работах участвовали 29 человек и 10 единиц техники. Все это время социально значимые объекты и часть жилых домов обоих «погасших» районов находились на резервном электроснабжении – их питали с помощью дизельгенераторных установок.

Похожий случай произошел летом в Омской области. В июле житель Тюкалинского района пилил лес, падающее дерево макушкой зацепило ЛЭП 110 кВ. В результате отключились две узловые подстанции, а жители Крутинского и Тюкалинского районов остались без света. Энергетики восстановили электроснабжение в течение часа, а сам лесоруб явился с повинной. Нарушителю теперь предстоит возместить ущерб более 20 тысяч рублей. Всего же в Омской области за полгода произошло три инцидента с лесорубами, по вине которых жители близлежащих населенных пунктов временно оставались без света.

ВАЖНО

В «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании – 8-800-1000-380. По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.