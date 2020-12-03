Пока Анатолий Быков в СИЗО, ему продлен домашний арест по другому делу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Анатолию Быкову продлили домашний арест по делу об организации двойного убийства до 4 января 2021 года, сообщает пресс-служба краевого суда. Между тем предприниматель и политик находится в СИЗО по другому делу – его подозревают в заказе убийства бизнесмена Андрея Неколова.

Как прокомментировали представители краевого суда, одна мера пресечения может перекрыть другую: «Если по второму делу суд примет решение не продлят содержание под стражей, в силу вступит первая мера».

Напомним, сейчас Анатолий Быков проходит как подозреваемый сразу по нескольким уголовным делам. Ему вменяется заказ убийств, подстрекательство к расправе, организация преступного сообщества, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Накануне, 28 октября, стало известно, что Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение – в подстрекательстве к совершению убийства по найму. Начиная с 7 мая этого года экс-политику и предпринимателю столько всего вменяли, что можно запутаться и в делах, и в процессуальных терминах. Убийство, подстрекательство, организация... а тут еще и появилась информация об уклонении от уплаты налогов (погдробнее).

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