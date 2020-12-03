Аэровокзал на Взлетке в Красноярске признали памятником. Фото: Мария ЛЕНЦ

Здание аэровокзала (сейчас там располагается автовокзал) на красноярской Взлетке станет историческим памятником. Такое решение приняли на заседании комитета по образованию в Законодательном собрании края.

Включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия предложили в администрации Советского района Красноярска. Напомним, оно было построено в 50-х годах прошлого века.

В преддверии Универсиады - 2019 года его отремонтировали и перекрасили из серого в бежевый, к тому же избавили от соседства с множеством павильонов. В будущем планируют облагородить территорию вокзала и двух скверов рядом с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автовокзал Красноярска решено зачистить от павильонов

У автовокзала Красноярска решили снести павильоны. Цветастые ларьки начнут ликвидировать уже в конце следующей недели, поделился в своем Instagram руководитель Советского района Дмитрий Дмитриев (подробнее).