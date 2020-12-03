Аэровокзал на Взлетке в Красноярске признали памятником.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Здание аэровокзала (сейчас там располагается автовокзал) на красноярской Взлетке станет историческим памятником. Такое решение приняли на заседании комитета по образованию в Законодательном собрании края.
Включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия предложили в администрации Советского района Красноярска. Напомним, оно было построено в 50-х годах прошлого века.
В преддверии Универсиады - 2019 года его отремонтировали и перекрасили из серого в бежевый, к тому же избавили от соседства с множеством павильонов. В будущем планируют облагородить территорию вокзала и двух скверов рядом с ним.
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