ВТБ: три сибирских города вошли в пятерку лидеров по приему платежей клиентов без карт и терминалов

Свыше 1,5 тыс. клиентов ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса принимают платежи физлиц с помощью QR-кода через СБП. Такая услуга доступна им в приложении «ВТБ Бизнес QR», которое уже работает более чем в 300 населенных пунктах в России. На сегодняшний день в топ-5 регионов по использованию нового приложения после Москвы и Санкт-Петербурга входят сразу три сибирских города: Новосибирск, Барнаул и Красноярск.

Подключение «ВТБ Бизнес QR» полностью бесплатное − предприниматель платит только комиссию за проведение операций в размере 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности. Продавец генерирует QR-код в приложении, вводя сумму и назначение платежа, а покупатель считывает его и производит оплату через СБП в мобильном приложении своего банка. Сумма покупки зачисляется на расчетный счет предпринимателя в течение 15 секунд. Для ИП, которые являются самозанятыми, приложение позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов. Режим самозанятости можно подключить прямо через приложение.

Наиболее популярен сервис у предпринимателей в сферах розничной торговли и услуг. Чаще всего он используется в парикмахерских, салонах красоты и туристических агентствах. Среди наиболее популярных товаров, продаваемых путем расчетов через приложение, – товары для дома, автомобилей, строительства и ремонта.