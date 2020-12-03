Школьник ударил одноклассника ножом за отказ вернуть ручку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 15-летний школьник ударил одноклассника ножом за отказ вернуть ручку. Все произошло в Барун-Хемчикском районе накануне, 2 декабря, сообщает информагентство 1-LINE со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Прямо на уроке между подростками разгорелся конфликт. Один взял у другого ручку без спроса, а на требования вернуть не отреагировал.

Тому ничего не оставалось, как забрать ее самому. Но обидчик в ответ вдруг начал оскорблять его. Вскипев, школьник кинулся в гардероб, достал нож из кармана куртки и ударил одноклассника куда-то в область поясницы.

Позже он объяснил: пострадавший его постоянно травил. И тем не менее нож в школу принес не специально, мстить не планировал. Утром использовал его, чтобы нарезать щепки для растопки печи и якобы забыл выложить из кармана.

Как выяснилось, оба школьника и их семьи на учете не состояли. Сейчас полиция проводит проверку ЧП. Уже известно: родителей ученика с ножом накажут на неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Его самого все-таки поставят на учет. Также будут наказаны те, кто допустил подростка с оружием в школу.