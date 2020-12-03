В общественном транспорте Красноярска ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте становится жестче. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Эпидемиологическая ситуация в Красноярске остается сложной, количество заболевших пока не снижается. Во всех общественных местах ношение маски является обязательным для всех. Поэтому контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Красноярска становится жестче. Специалисты транспортного ведомства, представители Роспотребнадзора и сотрудники полиции ежедневно проводят масштабные рейды в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Если пассажиры неправильно надевают защитные маски (не прикрывают нос и рот полностью), их предупреждают об ответственности. В случае отсутствия маски составляется протокол об административном правонарушении на пассажиров, водителей и кондукторов.

Штрафы за нарушение санитарных правил - от 15 до 40 тысяч рублей для граждан. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

- Сегодня, 3 декабря, мы провели рейд вместе со специалистами департамента транспорта и полицией. Конечно, отмечу, что нарушений сейчас стало меньше. Но все равно встречаются люди, которые не соблюдают требования. В общественном транспорте средства индивидуальной защиты должны надевать все пассажиры и члены экипажа, закрывая органы дыхания. Штрафы за нарушение санитарных правил - от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, – отметил начальник отдела надзора за условиями труда управления Роспотребнадзора по краю Роман Федореев.

В ходе рейда специалисты проверили 18 автобусов, на двоих пассажиров составили протоколы об административном правонарушении, два автобуса маршрутов № 58 и №60 сняли с линии.

- Хочется поблагодарить пассажиров, которые понимают необходимость использования средств индивидуальной защиты в городском транспорте, их большинство. Однако все равно находятся те, кто отказывается носить маску. Из-за таких пассажиров нередко возникают конфликты, вплоть до вызова полиции и срыва рейсов, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.