Сквер в центре Красноярска назвали в честь медиков-героев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сквер в центре Красноярска назвали в честь медиков-героев, которые больше полугода ведут борьбу с распространением коронавируса. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такое постановление подписано главой Красноярска Сергеем Ереминым.

Так что теперь сквер на пересечении проспекта Мира и улицы Парижской Коммуны носит имя «Сквер медицинской доблести».

При выборе названия принимали во внимание, что он располагается в центре, а также рядом со старейшей больницей – межрайонной поликлиникой №5.

Напомним, идею увековечить подвиг врачей, каждый день спасающих сотни жизней, озвучил мэр Красноярска в день медицинского работника 21 июня. Кроме того, Сергей Еремин предложил установить в сквере памятник героям в белых халатах. Это будет сделано в 2021-м году.

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