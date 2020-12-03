В Красноярском крае 16-летняя девушка опрокинула в кювет Toyota: пострадали двое. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Курагинский».

В Курагинском районе Красноярского края 16-летняя девушка опрокинула в кювет чужой автомобиль Toyota, пострадали двое пассажиров. Сейчас следователи проводят проверку случившегося, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Все случилось в ночь на 3 декабря. Девушка позаимствовала машину у 37-летнего знакомого, но не справилась с управлением. В результате иномарка слетела с дороги и встала на крышу. Двое пассажиров получили травмы.

На водителя составили административные материалы за управление автомобилем, не имея прав; неиспользование ремней безопасности и вождение технически неисправной машины.

Что касается хозяина авто, его накажут штрафом до 30 тысяч за передачу транспортного средства человеку, не получившему права.

Дорожные полицейские призывают: ограничьте доступ подростков к управлению авто. Иначе это может закончится плачевно.