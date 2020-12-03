МегаФон предлагает красноярцам оформить sim-карту не выходя из дома

Оформить sim-карту не выходя из дома - просто. Фото: МегаФон.

Компания МегаФон предлагает красноярцам быстрый и безопасный способ получения sim-карт. Услуга запущена специально в период пандемии и доступна абонентам всех мобильных операторов.

Впервые жители Красноярска могут оформить sim–карту не выходя из дома. Для заказа карты наберите короткий номер *500, а курьер доставит ее в удобное для вас время.

Процедура быстрая и простая: после набора символов *500 абонента поприветствует робот и переведет на оператора, который при необходимости расскажет о подходящем тарифе, как по наполнению услуг, так и по стоимости, уточнит имя получателя, адрес и удобное время доставки sim-карты.

Активировать sim-карту с саморегистрацией можно за 10 минут. Фото: МегаФон.

Курьер бесплатно и с соблюдением всех мер безопасности доставит пакет до двери в указанное время. Оплатить стоимость подключения можно курьеру при доставке - при помощи банковской карты или наличными.

Услуга сэкономит ваше время на посещении салона и поиске информации о преимуществах тарифов.

Активировать sim-карту с саморегистрацией несложно, процесс займет не больше 10 минут. Для регистрации понадобится бесплатное приложение «Личный кабинет» МегаФона, которое можно скачать в любом из интернет–магазинов приложений. Также можно активировать карту через портал «Госуслуги».

Кроме того, sim-карту МегаФона с саморегистрацией вы можете приобрести онлайн в интернет-магазине компании или через интернет-магазины M.Видео, Эльдорадо, Ozon, ЯндексМаркет, Wildberries, TMall, DNS, SPNmarket, e2e4.