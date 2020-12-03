М-м-морозно: красноярцы жалуются на холод в квартирах

Красноярцы жалуются на холод в квартирах. Фото: Мария ЛЕНЦ

И это еще не начались настоящие морозы! Красноярцы массово жалуются на холод в квартирах, сообщает ТВК. Особенно много сигналов приходит из Октябрьского и Железнодорожного районов, кое-где температура в квартирах ниже плюс 20 градусов.

- Это началось на прошлой или позапрошлой неделе, сейчас точно не скажу, - поделилась с «Комсомольской правдой – Красноярск» Нина, она живет в одной из девятиэтажек на улице Калинина. – Проснулись посреди ночи, ничего не можем понять: дома стало заметно прохладнее. Укутались в одеяла, уснули. Утром встаем – батареи едва теплые. И так продолжается уже который день. Приходится утепляться, включать обогреватели.

По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдается не только на Калинина, но и в ряде домов на улицах Тотмина, Новой Зари, проспекте Свободный.

Как прокомментировали в СГК, температура теплоносителя соответствует норме. Так что проблема может быть связана с необходимостью гидравлической настройки в домах, за нее отвечают управляющие компании.