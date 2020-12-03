Красноярский бассейн закрыли за нарушение коронавирусных ограничений. Фото: группа бассейна в соцсетях.

Бассейн «Медуза» на улице Партизана Железняка в Красноярске временно закрыли за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили представители ведомства, недавно была проведена внеплановая проверка спортивного комплекса. Она выявила: в местах общественного пользования не соблюдали социальную дистанцию – разметки не было. В помещениях недоставало устройств для обеззараживания воздуха. При выходе на работу у сотрудников не измеряли температуру.

Чтобы свести к минимуму риск заражения, было принято решение о закрытии бассейна. Материалы проверки направлены в Советский районный суд.

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