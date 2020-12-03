Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

3 декабря на 73-м году скоропостижно ушел из жизни Олег Викторович Кошаев

Более 25 лет его профессиональной жизни связаны с Банком России
КомментироватьОставить комментарий
Олег Викторович Кошаев

Олег Викторович Кошаев

Олег Викторович был талантливым руководителем, новатором, вложившим знания, опыт и энергию в развитие информационно-телекоммуникационной системы Банка России на территории Красноярского края. Под его руководством эффективно решались задачи разработки и внедрения современных информационных технологий, программно-технических средств обработки и анализа отчетности кредитных организаций и их филиалов в крае. Развитие спутниковой связи, внедрение локальных вычислительных сетей, региональных и межрегиональных электронных расчетов, построение Единой телекоммуникационной банковской сети – далеко не полный список достижений с его участием. Благодаря инициативе Олега Викторовича на базе красноярского подразделения открыт Опорный объект информатизации Банка России.

Он отдавал делу всю свою душу, вдохновлял сотрудников на реализацию передовых идей и проектов. Олег Викторович всегда останется в памяти коллег, партнеров целеустремленным и решительным руководителем, светлым человеком с обаятельной улыбкой, готовым помочь и поддержать.

Информацию о времени и месте прощания можно узнать по телефону (391) 227-22-35.

Утраты