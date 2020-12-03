Девять домов на правобережье Красноярска остались без холодной воды из-за аварии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Девять домов на правобережье Красноярска - в микрорайоне Белые Росы – остались без холодной воды из-за аварии на бесхозном трубопроводе. Она отключена по адресам: Карамзина, 9, 11, 13 и Судостроительная, 153, 155, 159, 161, 163, 163А, сообщили в компании «КрасКом».

Запланирован подвоз воды. Узнать, когда цистерна подъедет к вашему дому, можно по номеру 211-39-63. Сотрудники «КрасКома» устраняют аварию. Однако земляным работам мешает припаркованный автомобиль, владельца которого найти не удалось. Сотрудники ГИБДД эвакуировали машину, и работы были продолжены.

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