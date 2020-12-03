«Ждем вечера, костров и аварийку»: в Октябрьском районе Красноярска произошел порыв трубы

В Октябрьском районе Красноярска произошел порыв трубы.
Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
На проезжей части стоит вода, прохожие осторожно пробираются по обочине… В Октябрьском районе Красноярска – неподалеку от гипермаркета «Аллея» (Менжинского, 12Б) - произошел порыв трубы.
На проезжую часть хлынула вода.
Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
На фото свидетелей аварии видно: проезжую часть подтопило серьезно. Воду придется откачивать.
Дорога превратилась в реку.
Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО
- Ждем вечера, костров и аварийку, - сообщают они. - Бесконечно долго можно смотреть на три вещи - огонь, воду и как коммунальщики работают.
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