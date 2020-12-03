«Ждем вечера, костров и аварийку»: в Октябрьском районе Красноярска произошел порыв трубы

В Октябрьском районе Красноярска произошел порыв трубы. Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

На проезжей части стоит вода, прохожие осторожно пробираются по обочине… В Октябрьском районе Красноярска – неподалеку от гипермаркета «Аллея» (Менжинского, 12Б) - произошел порыв трубы.

На проезжую часть хлынула вода. Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

На фото свидетелей аварии видно: проезжую часть подтопило серьезно. Воду придется откачивать.

Дорога превратилась в реку. Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

- Ждем вечера, костров и аварийку, - сообщают они. - Бесконечно долго можно смотреть на три вещи - огонь, воду и как коммунальщики работают.

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