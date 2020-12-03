Подпольное казино накрыли под Красноярском в 500 метрах от отдела полиции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском накрыли подпольное казино, располагавшееся в 500 метрах от отделения полиции. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» стало известно от собственного источника.

Как выяснилось, это было даже не одна точка, а три – целая сеть. Ее организовала группа из шести человек – руководителя и пятерых подельников.

Обустроено все было на уровне, использовали современное игровое и компьютерное оборудование. Сеть просуществовала больше двух лет – с марта 2018-го до мая 2020-го. Причем, повторимся, один зал принимал клиентов недалеко от отдела полиции. И никто ничто ничего не заподозрил.

В конце концов, все вскрылось. Участники группы попали под уголовное дело по статье 210 «Организованное преступное сообщество». При обысках у них обнаружили 49 комплектов игорного оборудования, пять наборов покерных карт, деньги – миллион двести тысяч рублей, 25 банковских карт, 21 мобильный телефон, 15 флэшек, 12 ноутбуков и другого оборудования…

Кроме того, было изъято пять автомобилей подследственных. К слову, сейчас все они, помимо одного, находятся под арестом, ждут суда.