«Кому стало легче?»: в Шушенском расстреляли недавно открывшуюся платную водопроводную колонку

В Шушенском расстреляли недавно открывшуюся платную водопроводную колонку. Фото: телестудия "Южные горизонты" Шушенское.

В Шушенском (Красноярский край) неизвестные расстреляли платную водопроводную колонку, которая только что открылась. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Одну расстреляли, - обсуждают в паблике «Подслушано в Шушенском». – Так что теперь у нас осталась еще одна работающая колонка. Кому стало легче?

Напомним, платные водопроводные колонки появились в Шушенском недавно. Это был вынужденный шаг: за водой сюда приезжали даже из соседнего села. Качали цистернами, мыли машины. Чтобы сократить убытки, колонки сделали платными. Набрать из них воды можно с помощью специального чипа: за 1000 литров – 46 рублей, недорого.

Между тем некоторые из местных жителей все равно остались недовольны. По их мнению, колонки располагаются на отшибе. К тому же у них разные чипы, нужно ездить к определенной, это тоже неудобно. Создали даже петицию против.

И вот в конце ноября стало известно: все завершилось расстрелом одной из колонок. Сейчас она не работает, полицейские начали проверку, назначена экспертиза.