Свадебный дорожный знак появился в Красноярске. Фото: интернет-ресурс "Стрелка".

На улице Дубровинского в Красноярске – как раз у Дворца бракосочетаний – установили необычный дорожный знак, свадебный. Об этом сообщает интернет-ресурс «Стрелка».

На снимке, присланном каналу одним из подписчиков, фигуры молодоженов, которые идут через дорогу по пешеходной «зебре».

Кто именно поставил знак и согласовано ли это с дорожной полицией, сейчас выясняется. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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