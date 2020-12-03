ВТБ предложит клиентам направить кешбэк на инвестиции

ВТБ запустил новую бонусную опцию «Инвестиции» для держателей Мультикарты. За оплату покупок клиент получает кешбэк, который начисляется на его брокерский счет и может быть инвестирован в покупку ценных бумаг на фондовом рынке. Такая опция по кешбэку является уникальной для российского рынка.

Бонусное вознаграждение начисляется раз в месяц в рублях и составляет до 1,5% от стоимости совершенных покупок. Подключить опцию могут как новые клиенты банка, так и текущие держатели Мультикарты. Ее подключение к Мультикарте – бесплатно.

Выбрать, во что инвестировать полученные средства, клиент может самостоятельно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». При покупке ценных бумаг возможна доплата или полная оплата инвестиционных инструментов из начисленного бонуса.

«Интерес к инвестициям растет сегодня колоссальными темпами. Суммарные активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции с начала года увеличились на 67% и к настоящему моменту превысили 3,23 трлн руб. ВТБ сейчас является лидером рынка инвестиций в РФ, и мы стремимся занимать такую позицию не только по объемам средств под управлением, но и по тем возможностям, которые даем клиентам. Уверен, новая опция «Инвестиции» будет интересна тем, кто уже имеет брокерские счета, как дополнительный вклад в их инвестиционный портфель, а также новым для банка клиентам, которые только открывают для себя мир инвестиций », - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.