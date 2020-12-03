Торговец воздухом: как предприниматель продал чужие квартиры за 43 миллиона рублей

Красноярский предприниматель продал несуществующие квартиры за 43 миллиона рублей. Фото: Ася ЖУКОВА

В Красноярске предприниматель продал чужие квартиры на 43 миллиона рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Как оказалось, с 2018 по 2020-й год руководитель компании, производившей стройматериалы, решил подзаработать дополнительно. И начал заключать со своими клиентами фиктивные договоры – продавать им квартиры по доступным ценам.

Понятно, что на самом деле прав на это жилье у него не было, и торговать им его он не мог. Зато сумел убедить клиентов, что квартирами с ним расплатились за услуги. Так провел 32 человека – на 43 миллиона, повторимся, рублей.

Против подозреваемого возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Изъяты документы, проведены обыски и почерковедческие судебные экспертизы, допрошены свидетели, риелторы и застройщики.