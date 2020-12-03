В гараже на правобережье Красноярска нашли тела двоих мужчин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшная находка на правобережье Красноярска: в одном из гаражей были обнаружены тела двоих мужчин. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».

Все произошло накануне, 2 декабря. Чтобы извлечь тела, полицейским понадобилась помощь сотрудников МЧС.

По предварительной версии, криминала тут нет. Это был, скорее, несчастный случай. Мужчины ремонтировали автомобиль и, предположительно, отравились газом.

Обновлено в 12.23.

Обстоятельства гибели двоих мужчин раскрыли следователи. Оказалось, погибших нашли в смотровой яме гаража на улице Семафорной. Им было 60 и 61 год, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено.

Это гараж, где нашли погибших. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Перед смертью приятели употребляли спиртные напитки. Рядом с телами был газовый баллон и горелка, с помощью которой отапливалось помещение. Дверь гаража закрыли изнутри.

Сейчас назначена экспертиза, после нее будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.

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