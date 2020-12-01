В Красноярске крае вновь стали принимать заявки на лечение бесплодия методом ЭКО Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске принимают заявки на лечение бесплодия методом ЭКО. Дело в том, что из-за коронавируса в марте оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, в том числе и этой. По август. А сейчас она вновь доступна в полном объеме. В медицинских организациях, осуществляющих такое лечение, строго соблюдаются противоэпидемические мероприятия, рассказали в пресс-службе Краевой детской больницы.

Добавим, что на территории края реализуется региональный проект под названием «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального федерального проекта «Демография». В рамках проекта осуществляется лечение супружеских пар с бесплодием методом ЭКО/ИКСИ при наличии показаний за счет средств обязательного медицинского страхования – бесплатно для граждан.

Показаниями для лечения методом ЭКО являются все виды женского и мужского бесплодия, за исключением суррогатного материнства и донорских программ. Для организации направления на лечение методом ЭКО необходимо обратиться к лечащему врачу акушеру-гинекологу территориальной женской консультации.

В 2020 году было проведено 1230 лечебных циклов экстракорпорального оплодотворения, зарегистрировано 218 случаев беременности, родилось 362 ребенка.