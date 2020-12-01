С начала года санитарная авиация Красноярского края эвакуировала больше 2,5 тысяч пациентов Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В начала года санитарная авиация Красноярского края выполнила более 1,5 тысяч вылетов для оказания экстренной медицинской помощи. Было эвакуировано более 2,5 тысяч пациентов, в том числе 630 детей. Такие итоги за 11 месяцев подводит министерство здравоохранения края.

- Вертолетами и самолетами вывозят больных не только из отдаленных и труднодоступных районов края. Когда больному срочно необходима специализированная медицинская помощь, возникает угроза для жизни и здоровья, санрейс отправляется и в центральные территории. В уходящем году санавиатранспорт провел в полете почти пять с половиной тысяч часов, - рассказал представитель минздрава.

Эпидемия коронавируса вносит поправки в работу врачей и пилотов. Теперь обязательно использование средств индивидуальной защиты. Для перевозки «ковидных» пациентов используют специальные изолирующие боксы. Сформирована чёткая система маршрутизации таких пациентов.

Финансирование услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации осуществляется за счет федеральных и региональных средств. В этом году уже потрачено больше 800 миллионов рублей. Из них из краевого бюджета – больше 650 миллионов.