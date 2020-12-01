В Норильске водитель автобуса нашел чужую банковскую карту вместе с пин-кодом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске водителя маршрутного автобуса осудили за кражу крупной суммы денег – 258 тысяч рублей, которую он совершил несколько месяцев назад. Суд вынес наказание – выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Почему такой мягкий приговор, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции северного города.

Потерпевший потерял кошелек вместе с картами и пин-кодами. Но не мог вспомнить, где именно. А вскоре ему пришла информации о списании средств со счета. Обратился к правоохранителям, те вскоре установили и виновного. Как оказалось, водитель автобуса нашел кошелек на полу под сидениями. Но вместо того, чтобы вернуть деньги, направился к ближайшему банкомату.

В ходе следствия он возместил потерпевшему всю сумму до копейки. Суд учел это, плюс искренне раскаяние и положительная характеристика, поэтому и наказал только штрафом, без лишения свободы.